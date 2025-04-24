حبس مُسجل خطر وراء سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف»

أمرت جهات التحقيق، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بمنطقة السيدة زينب.

كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي واستكمال التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر الناشر من قائد دراجة نارية “بصحبته سيدة وطفل” لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلته بأسلوب الخطف حال سيرها بالطريق العام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد الأشخاص بقيام آخر بسرقه الهاتف المحمول الخاص بنجلته “بأسلوب الخطف” حال سيرها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل “له معلومات جنائية ” – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بوابة الأهرام