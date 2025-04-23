شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تنزع الحجاب وتدخل في وصلة رقص مثيرة خلال إحيائها حفل زواج بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث من حفل للفنانة السودانية المثيرة للجدل توتة عذاب. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة توتة عذاب, وهي تغني في حفل زواج خاص بالعاصمة المصرية القاهرة. وأشعلت الفنانة الحفل بوصلة رقص مثيرة على أنغام “الربابة”, وكانت المطربة الشابة قد نزعت “الحجاب”, الذي اشتهرت به في ظهورها الأول. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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