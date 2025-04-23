تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, على نطاق واسع مقطع فيديو تم تصويره من حفل داخل مركب على النيل. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد لفت أنظار جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وجود شاب سوداني, وسط عدد من الأجانب داخل المركب. الشاب السوداني, أطرب الأجانب من الجنسية الإيطالية, بأغنية مواطنته الفنانة إيمان الشريف (يا سلام سلم), ودخل بالأغنية في وصلة رقص من حسناوات إيطاليات. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن السعادة كانت واضحة على الإيطاليات, بتعلم الرقص على أنغام الموسيقى السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. داخل مركب على النيل.. شاب “سوداني” يقود حسناوات “إيطاليات” في وصلة رقص مثيرة على أنغام إحدى أغنيات إيمان الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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