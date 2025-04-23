هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة مبتكَرة

عايدت النجمة هيفاء وهبي جمهورها بمناسبة عيد الفصح بمجموعة صور بدت فيها بكامل جمالها وأناقتها.

واختارت النجمة اللبنانية إطلالة ناعمة ومبتكَرة عبارة عن فستان أسود بتصميم ضيق ومجسم يبرز رشاقتها، مع فُتحة واسعة عند الصدر وجاء من دون أكمام، وأكملت الفستان البسيط لناحية التصميم بإضافة ذيل الطاووس بألوانه الجذّابة فوق رأسها.

واستعرضت هيفاء من خلال فيديو جمالها وأناقتها بإطلالتها الخارجة عن السائد والمبتكَرة، بالتاج المصنوع من ريش الطاووس الطبيعي الملوّن الذي أضاف لمسة فنية مميّزة إلى إطلالتها الناعمة، وبدت تضجّ جمالاً وأنوثة رغم بساطة الفستان.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفاء شعرها منسدلاً على طبيعته، وطبّقت مكياجاً قوياً يرتكز على الألوان الترابية اللامعة التي تبرز جمالها مع أحمر شفاه وردي نيود. وتخلّت عن المجوهرات واكتفت بتاج الطاووس المبهر.

ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها الذين تغزلوا بجمالها وأشادوا بأفكارها الجديدة في عالم الموضة وبقدرتها على ابتكار كل ما هو جديد ومختلف، لافتين الى أنها كلما تقدّمت في الفن ازدادت نضجاً وجمالاً.

مجلة لها