ولاية الخرطوم تمنع تعاطي الشيشة وبيع الشاي في الطرقات العامة والميادين

وقف إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان على جملة من القضايا المتعلقة بالخدمات واستمع إلى تقارير حول المعالجات التي تمت لتجاوز أزمة المياه بسبب إنقطاع الكهرباء وأكد الاجتماع على ضرورة استكمال المعالجات التي جرت في هذا المجال لتكون آلية دائمة لمقابلة أي طوارئ تحدث في الفترة القادمة فيما استمع الإجتماع إلى تقرير حول إمكانية إستعادة الكهرباء لمحلية الخرطوم حيث كشف مدير كهرباء الخرطوم عن تدمير شامل لعدد ٧ محطات داخل محلية الخرطوم ونهب جميع كوابل الكهرباء في الشوارع وداخل المباني ومع ذلك فإن إدارة الكهرباء تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ برنامج إسعافي لتوظيف الإمكانيات المتاحة لاستعادة الكهرباء تدريجياً

على صعيد مختلف أشاد الإجتماع بالعمل الكبير الذي قامت به لجنة إخلاء المدارس كدور إيواء لتمكين الطلاب من الانتظام في الدراسة وأكد التقرير تضامن كل الجهات مع المجهودات التي بذلت حتى تكللت المساعي بالنجاح لضمان مستقبل الطلاب.

في سياق آخر وجه الإجتماع بالاستمرار في إخلاء تراكم النفايات في أمدرمان لاستكمال العمل الكبير الذي تم في هذا المجال بعد تشغيل المحطات الوسيطة لنقل النفايات وترحليها للمردم النهائي.

كما إستمع الإجتماع إلى تقرير حول الاعداد لموسم الحج وأطمأن على الترتيبات التي قامت بها إدارة الحج بالولاية وشدد الإجتماع على أهمية توظيف تمكين الحجاج من أداء الفريضة بكل يسر وسهولة والسهر على راحة الحجيج.

و تطرق الإجتماع للمهددات الأمنية والاجتماعية الناجمة عن بيع الشاي في الطرقات الرئيسية والميادين ووجه المحليات بتنفيذ أمر الطوارئ الخاص بحظر التسول والبيع المتحول وبيع الأطعمة والمشروبات ومتعاطي الشيشة بالطرق الرئيسية والميادين بالولاية.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم