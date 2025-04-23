أبو الغيط: السودان يواجه أزمة إنسانية تعد الأكثر حدةً على وجه الأرض

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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنّ السودان يواجه أزمة إنسانية تُعد الأكثر حدة على وجه الأرض.
وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات الدورة العادية الـ163 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، أن الوضع في اليمن ليس أفضل حالًا، منوهًا أن الثمن الذي تدفعه الشعوب في البلدين «فادحٌ وبما يفوق الوصف».
ونوه أن التحديات التي تواجهها ليبيا وسوريا والصومال «متعددة الأبعاد وشديدة الوطأة على الشعوب وكيانات الدول».
وأشار إلى أن العروبة مازالت تمثل النسيج الرابط لأواصر تلك المنطقة والأمة، رغم الصورة القاتمة الموجودة في بعض جوانبها.
وتابع: «مازالت الجامعة العربية بعد ثمانية عقود المظلة التي تضمُّنا جميعًا بكل همومنا المشتركة وتطلعاتنا وأحلامنا، وهي الإطار الذي يُنتج مواقف عربية جماعية حيال كل القضايا والأزمات والتحديات، والسقف الذي نتوافق تحته على المصلحة العربية العليا ومقتضياتها».
صحيفة السوداني
هبة علي
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