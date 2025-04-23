تحذير من عادة شائعة أثناء تنظيف اللسان قد تؤثر سلبا على القلب

حذر خبراء من أن عائدة شائعة وبسيطة تمارس بصورة يومية، قد تخفي مخاطر غير متوقعة على القلب.

وأكدوا أن عملية كشط اللسان، التي تهدف لإزالة البكتيريا وبقايا الطعام من سطح اللسان، قد تنشأ جروح دقيقة تفتح الباب أمام البكتيريا لدخول مجرى الدم، ما يُزيد من احتمال الإصابة بالتهاب الشغاف، وهي عدوى خطيرة قد تصيب صمامات القلب وتهدد الحياة.

ونبه أخصائي القلب، الدكتور برادلي سيروير، إلى أن الإفراط في كشط اللسان قد يؤثر على توازن البكتيريا النافعة التي تساعد في إنتاج “أكسيد النيتريك”، الضروري لصحة الأوعية الدموية وضبط ضغط الدم، وفقا لوسائل إعلام غربية.

أما طبيبة الأسنان ويتني وايت، فتوصي بكشط اللسان مرة واحدة يوميا بلطف، باستخدام مكشطة معدنية نظيفة.

وشددت على أن هذه الممارسة لا تغني عن الروتين الأساسي للعناية بالفم من تفريش، وزيارات دورية لطبيب الأسنان.

يشار إلى أن شعبية “كشط اللسان” شهدت قفزة لافتة في السنوات الأخيرة، مع تضاعف عمليات البحث عنها تقريبا خلال العقدين الماضيين. وذلك لترويج البعض لفوائدها في تحسين التذوق وإنعاش رائحة الفم.

وكالة سبوتنيك