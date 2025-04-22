شاهد بالفيديو.. بصوت طروب.. فنانة سودانية تسخر من “الدعامة” (فرق الغوالي شين يا الحبايب.. حميدتي هسا وين وجاينكم في الضعين)

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نشرت فنانة سودانية مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا معه بالضحكات.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد سخرت المطربة مي مضوي, والتي عرفت بوقفتها ومساندتها للقوات المسلحة, من مليشيا الدعم السريع, بأغنية ساخرة.
ورددت الفنانة صاحبة الصوت الطروب مقطع سخرت فيه من قائد الدعم السريع, وجنوده الذين هلكوا في المعارك الأخيرة التي انتصرت فيها القوات المسلحة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد استعانت الفنانة مي مضوي, بلحن من إحدى أغنيات “الدعامة”, حيث نظمت عليه أبيات ساخرة قالت فيها: (فرق الغوالي شين يا الحبايب.. حميدتي هسا وين وجاينكم في الضعين).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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