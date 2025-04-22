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أكد اللواء شرطة / قاسم أمين أحمد مدير الإدارة العامة ان قواته تنتشر في كافة المواقع الحيوية والمرافق ومباني الوزارات فضلا عن تامين مقار البعثات الدبلوماسية ومواقع السياحة والاثار على امتداد ولاية الخرطوم
مشيراً الى ان ادارته تضطلع بدور رئيسي في هذه المرحلة بالتنسيق مع بقية الادارات الشرطية باعثا برسائل الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية وقيادة قوات الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم ورئيس هيئة تامين المرافق والمنشآت والمؤسسات الحكومية على حجم الدعم والاهتمام والمتابعة المتواصلة
واوصى خلال حديث وجهه لجمع من منسوبي الادارة العامة لتامين المرافق والمنشآت بمقر الادارة بالخرطوم اوصى قواته بتوخي اليقظة والحذر والتحلي بروح المسئولية وادراك واجبهم المتمثل في تامين المرافق الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية وغيرها من المواقع الحيوية من الخارج وعدم السماح لاي شخص بدخولها الا بتصريح خاص من الجهات الحكومية المختصة
وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* ان هيئة تأمين المرافق والمنشآت والمؤسسات العامة بكامل اداراتها العامة احدى اول الهيئات القيادية بقوات الشرطة التي اكملت انتقالها للعاصمة وباشرت مهام عملها وحققت انتشارا واسعا بكافة المحليات.
المكتب الصحفي للشرطة
هبة علي
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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة .. تامين 250 منشأة ومؤسسةحكومية و147 مقرا للسفارات والبعثات الدبلوماسية بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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