شاهد بالفيديو.. وسط ذهول واستغراب الجمهور.. عمارة “آراك” الشهيرة بالسوق العربي تحافظ على حالتها الطبيعية رغم احتراق ودمار جميع المباني التي من حولها

نشر ناشط سوداني, مقطع فيديو من منطقة السوق العربي, الذي يقع في وسط العاصمة الخرطوم, رصد من خلاله آثار الدمار التي خلفتها الحرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رصد الناشط الدمار الذي لحق بعدد كبير من المباني بمنطقة السوق العربي, أبرزها احتراق جزء كبير من عمارة بنك البركة, وعدد من العمارات التي من حوله.

ولفت انتباه ناشر الفيديو والجمهور المتابع له, وجود عمارة “آراك”, على حالها الطبيعي دون أن تتأثر بالتدوين أو الرصاص في مفاجأة جعلت المتابعون يؤكدون صحة الروايات المنتشرة في العمارة الشهيرة منذ عشرات السنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)