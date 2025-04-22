تسهيلات جديدة لتشجيع العودة إلى السودان

أعلنت الحكومة السودانية عن تسهيلات جديدة لتشجيع راغبي العودة إلى البلاد من السودانيين الموجودين في مصر. وتشمل التسهيلات توفير رحلات نقل نهرية من أسوان إلى وادي حلفا، لتعمل بالتوازي مع رحلات النقل البرية والجوية.

أهداف التسهيلات

-تهدف التسهيلات إلى تخفيف تكدس أعداد راغبي العودة وتسهيل عودتهم للبلاد.

-ستسهم رحلات النقل النهري في توفير سعة كبيرة تمكن العائدين من حمل جميع أمتعتهم.

إجراءات تسهيل العودة

-السماح بمرور الرحلات البرية عبر معبري أرقين وأشكيت لتخفيف زحام حافلات نقل العائدين.

-توفير تخفيضات على رحلات الطيران بالخطوط الوطنية السودانية.

مبادرات طوعية

-هناك مبادرات طوعية يبادر بها رجال أعمال سودانيون ونشطاء لنقل غير القادرين مجانًا إلى ديارهم.

-تستهدف المبادرات نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى .

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