شاهد بالصورة والفيديو.. “فاتنة” الفن السوداني تطرح أغنية جديدة وتخطف الأضواء بجمالها الملفت

نشرت مطربة سودانية, صاعدة “برومو” لإحدى أغنياتها الجديدة والمتوقعة طرحها خلال الأيام القادمة وفقاً لما ذكرت عبر حسابها على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “برومو” الأغنية الجديدة للفنانة الصاعدة نون عبد السلام, وجد اهتمام كبير من جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. الفنانة الملقبة بفاتنة الفن السوداني, خطفت الأضواء خلال إعلان الأغنية بجمالها الملفت وسط تسابق المتابعين على إطلاق تعليقات الغزل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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