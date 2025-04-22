رانيا يوسف: «كنت بهرب من المدرسة وأروح الديسكو وماما كانت عارفة»

حلت الفنانة رانيا يوسف ضيفةً على برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC مصر، حيث تحدثت خلال اللقاء عن مرحلة مرهقتها وكشفت عن جوانب من حياتها الشخصية.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها :«مرحلة مراهقتي كانت شقية وكنت بهرب من المدرسة وأروح الدسكو، وكان وقتها بقى أغاني مايكل جاكسون، فهذه الخروجة كانت لذيذة جداَ، ماما بس بتبقى عارفة علشان تداري عليا وبابا لا».

وأضافت :«مراهقتي كانت بريئة وهادية ولذيذة، وحالياَ لايشغلني السهر أو الخروج، ومبقاش عندنا وقت زي زمان، وشخصياَ عمري ماكان ليا صديقة مقربة في الوسط الفني، لكن كلهم زملائي وحبايبي «.

يذكر أن رانيا يوسف شاركت في موسم رمضان الماضي بـ 3 أعمال الأول «نص الشعب اسمه محمد» و«أهل الخطايا» و«جريمة منتصف الليل»

المصري اليوم