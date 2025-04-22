«الداخلية» تكشف كواليس القبض على «سارة خليفة» وآخرين

كشفت مصادر أمنية كواليس القبض على المنتجة سارة خليفة و4 آخرين في القاهرة بتهمة جلب مخدرات «حشيش» بـ420 مليون جنيه.

قالت المصادر لـ«المصري اليوم» إن التحريات والمعلومات أفادت بضلوع المتهمين ومن بينهم سارة خليفة المنتجة والخطيبة السابق للاعب الدولي محمود كهربا، في عمليات جلب وتهريب مخدرات بلغت قيمة ما تم ضبطه 420 مليون جنيه.

وأضافت المصادر: «أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والجهات المعنية بالوزارة قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر «الحشيش الاصطناعى» واستخدامهم شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدًا للاتجار بها».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام (المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة) وكذا كمية من المشغولات الذهبية- مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية» و5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ420 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصري اليوم