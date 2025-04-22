حكومة ولاية الخرطوم: إنهاء فترة الإجازة المفتوحة للعاملين بالدولة منتصف يونيو القادم

أصدر الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم الهادي عبد السيد إبراهيم تعميما لقرار حكومة ولاية الخرطوم والذى قضى بإنهاء فترة الاجازة المفتوحة للعاملين على أن يزاول كافة العاملين عملهم في مدة أقصاها منتصف شهر يونيو 2025 وعلى مديري الوحدات وضع الترتيبات واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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