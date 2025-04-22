رئيس مجلس السيادة يلتقي السفير الصيني

التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم سفير الصين لدى السودان جانغ شيان هوا.

وقال السفير إدريس إسماعيل وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، في تصريح صحفي إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، وخاصة مجال استخراج النفط في أعقاب وصول نفط جنوب السودان إلى ميناء بشائر، مضيفاً أن رئيس مجلس السيادة حمل السفير الصيني رسالة للرئيس الصيني في هذا الخصوص.

وأشار وكيل الخارجية بالإنابة إلى أن السفير الصيني أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب.

من جانبه، قال السفير الصيني إن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تفعيلها وتعميقها وتعزيزها في مختلف المجالات، بجانب سبل تنفيذ مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الإفريقي التي عقدت العام الماضي بمشاركة رئيس مجلس السيادة، مشيراً إلى التنسيق المشترك بين الوزارات المختصة في السودان لتنفيذ هذه المخرجات.

وقال جانغ شيان هوا ” السودان حقق المزيد من التقدم والإنجاز في مجال الأمن والاستقرار والسلام، مشيراً إلى أن بلاده تقدر هذه الجهود الحثيثة لإحداث التنمية والسلام.

سونا