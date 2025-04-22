- 1/2
- 2/2
التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان اليوم سفير الصين لدى السودان جانغ شيان هوا.
وقال السفير إدريس إسماعيل وكيل وزارة الخارجية بالإنابة، في تصريح صحفي إن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، وخاصة مجال استخراج النفط في أعقاب وصول نفط جنوب السودان إلى ميناء بشائر، مضيفاً أن رئيس مجلس السيادة حمل السفير الصيني رسالة للرئيس الصيني في هذا الخصوص.
وأشار وكيل الخارجية بالإنابة إلى أن السفير الصيني أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب.
من جانبه، قال السفير الصيني إن اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تفعيلها وتعميقها وتعزيزها في مختلف المجالات، بجانب سبل تنفيذ مخرجات قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني – الإفريقي التي عقدت العام الماضي بمشاركة رئيس مجلس السيادة، مشيراً إلى التنسيق المشترك بين الوزارات المختصة في السودان لتنفيذ هذه المخرجات.
وقال جانغ شيان هوا ” السودان حقق المزيد من التقدم والإنجاز في مجال الأمن والاستقرار والسلام، مشيراً إلى أن بلاده تقدر هذه الجهود الحثيثة لإحداث التنمية والسلام.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة يلتقي السفير الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.