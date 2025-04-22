مدير جامعة السودان يزور المجلس القومي للأدوية والسموم ويفتح آفاق التعاون المشترك

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التقى البروفيسور عيسى بشير مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بالدكتور علي بابكر سيد أحمد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، وذلك في إطار التواصل الإجتماعي والانفتاح المؤسسي بحضور الدكتور مصطفى الجاك مدير ريادة الأعمال والتشغيل الذاتي بالجامعة والدكتور ناجي عثمان المدير التنفيذي لمكتب مدير الجامعة بمدينة بورتسودان.
واعرب بروفيسور عيسى بشير عن سعادته بالزيارة التي تهدف إلى فتح قنوات تواصل مع المجلس وربط طلاب الجامعة بشكل عام والصيدلة على وجه الخصوص وإيجاد فرص تدريب في مجال الصناعات الدوائية والمواد الكيميائية، مع العلم بأنه وفي ظل هذه الظروف تم تخريج الدفعة الأولى من طلاب كلية الصيدلة بالجامعة، كما أشاد بروف عيسى بالدور الذي يقوم به المجلس في الرقابة على صناعة الأدوية وتوفيرها.
وأبان البروفيسور عيسى بشير أن اللقاء استعرض إمكانية قيام مركز للمعايرة والأبحاث وتطوير الأجهزة بالتعاون مع المجلس، وأكد أن الشراكة مع المجلس ستسهم في تحديث وتنقيح المقررات وتدعم بحوث الطلاب والخريجين.
من جانبه ثمن الدكتور علي بابكر جميع الجهود التي تسهم وتدفع عملية صناعة الدواء وتطوير الكوادر ذات الصلة بالمؤسسات التعليمية والمعاهد العليا، كما رحب بالتعاون المشترك مع الجامعة لتقليص الفجوة الأكاديمية والصناعة الدوائية للاستفادة من الخبرات الكبيرة والمتراكمة لدى الطرفين.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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