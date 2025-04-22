من أجل لقب الأبطال.. الأهلي يغري لاعبيه بمكافآت تاريخية

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رصدت إدارة الأهلي مكافآت ضخمة للاعبيها، تحفيزًا لهم للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ13 في تاريخ النادي، والثالثة على التوالي.
وقال مصدر لكووورة إن محمود الخطيب، رئيس النادي، وافق على صرف 200 ألف جنيه لكل لاعب شارك في مباراتي الهلال، إضافة إلى تعهد بصرف نصف مليون جنيه لكل لاعب، حال عبور عقبة صن داونز والتأهل لنهائي البطولة.
وأضاف المصدر أن الخطيب اتفق مع مجلس إدارته على رصد مليون جنيه لكل لاعب حال حصد اللقب.
وأوضح أن هذه المكافآت تُعد تاريخية، حيث سيحصل كل لاعب على حوالي مليون و700 ألف جنيه حال التتويج، في حين كانت مكافأة النسخة الماضية 800 ألف جنيه لكل لاعب.
وتعادل الفريق الأحمر سلبياً في مباراة الذهاب أمام صن داونز في بريتوريا، بينما ستقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة.
كورررة
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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