وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن

يرأس الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، وفد جمهورية السودان المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي (WB) للعام 2025، والتي تُعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 27 أبريل الجاري

وتناقش الاجتماعات أبرز التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى قضايا الرقمنة وتكنولوجيا الخدمات المالية، وتغير المناخ وتشمل الفعاليات المصاحبة عقد ندوات وجلسات نقاش حول قضايا الاقتصاد العالمي، والتنمية الدولية، والأسواق المالية.

ومن المتوقع أن يعقد السيد الوزير سلسلة لقاءات مهمة على هامش الاجتماعات مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين ، إلى جانب مؤسسات التمويل الإقليمية.

كما سيجري مباحثات مع عدد من نظرائه من وزراء المالية والاقتصاد من الدول المشاركة في الاجتماعات، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير الشراكات الثنائية بما يخدم أولويات التنمية في البلاد.

ويأتي ملف معالجة ديون السودان الخارجية في أول أجندة اللقاءات، بالاضافة إلى السعي لإعادة تمويل عدد من المشاريع الحيوية في قطاعات الصحة، والتعليم، والدعم الإنساني، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة.

يضم وفد السودان المشارك الأستاذ محمد بشار محمد، وكيل التخطيط بوزارة المالية، إلى جانب وفد فني رفيع المستوى من الإدارات المعنية داخل الوزارة.

سونا