ألقت السلطات في ولاية البحر الأحمر، القبض على 18 متهما بينهم 8 فتيات، في حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان.

وأعلنت شرطة البحر الأحمر عن تنفيذ حملة استهدفت “شارع مكة، الموقف العام، شارع القشلاق، الكافيهات، بالسوق الرئيسي، وسوق ديم مدينة”، مشيرة إلى ضبط 11 دراجة نارية مخالفة. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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