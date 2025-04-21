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أثارت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد تصريح أطلقته في لقاء مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ردت الفنانة الملقبة بالجبلية, على سؤال مستضيفها عن فكرتها في ارتداء الحجاب في يوم من الأيام.
المطربة المثيرة للجدل, أصابت الجمهور بالصدمة بردها الغريب, حيث قالت: (الحجاب دا الحاجة الوحيدة العمري ما بعملها), وأكدت أنها حتى لو تركت الغناء لن ترتدي الحجاب في يوم من الأيام.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات الجبلية بسخرية كبيرة, حيث كتب أحدهم: (الواحد نفسه يلاقي قونة بتعرف تتكلم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تثير الجدل بتصريح غريب: (الحجاب دا الحاجة الوحيدة العمري ما بعملها) وساخرون: (الواحد نفسه يلاقي قونة بتعرف تتكلم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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