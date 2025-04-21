تناقلت صفحات لجمهور النادي الأهلي المصري, وتنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع من ما دار في الأستوديو التحليلي الذي جاء عقب نهاية مباريات ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. الأستوديو التحليلي على قنوات (بي ان سبورت), جاء بعد مباراة الأهلي المصري, وصن داونز الجنوب أفريقي, والتي انتهت بالتعادل السلبي, والمباراة الثانية بين بيراميدز المصري, وأورلاندو والتي انتهت بنفس النتيجة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد اختار المحلل السوداني, هيثم مصطفى, لاعب الأهلي, إمام عاشور, نجماً للمباراتين. بينما اختار المحلل الآخر المصري, هيثم فاروق, لاعب بيراميدز, مصطفى فتحي, نجماً للمباراتين وفضله على صانع ألعال النادي الأهلي. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور الأهلي, فقد انهالت الإشادات على برنس الكرة السودانية, بسبب إنصافه للاعبهم, حيث كتب أحدهم في تعليقه: (شكراً إبن السودان المحترم) ورد آخر: (فرق بين هيثم وهيثم) وكتب معلق ثالث: (هيثم مصطفى أفضل 100 مرة من هيثم بتاعنا). ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. (شكراً إبن السودان المحترم) جمهور الأهلي يشيد بالبرنس هيثم مصطفى ويفضله على زميله المحلل المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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