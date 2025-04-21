قام نشطاء ساخرون على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بوضع الفنانة الشهيرة هدى عربي, في إحدى تطبيقات الذكاء الإصطناعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحولت تجربة الذكاء الإصطناعي لترند على مواقع التواصل الاجتماعي, حيث جربه عدد من المشاهير لمعرفة شخصياتهم بعد التحول عبر التقنية المنتشرة. https://www.facebook.com/reel/958735603140399 النشطاء وضعوا سلطانة الطرب في التجربة مستخدمين أغنيتها الشهيرة (ما بعجبني زول), في مقطع فيديو قابله المتابعين بتعليقات ضاحكة وساخرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة والفيديو.. ساخرون يخضعون الفنانة هدى عربي لتجربة الذكاء الإصطناعي.. شاهد كيف تحول شكلها عندما رددت أغنية الشهيرة (ما بعجبني زول) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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