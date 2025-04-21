عادت المذيعة السودانية المعروفة شهد المهندس, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد حظي بمشاهدات عالية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت نجمة قنوات النيل الأزرق, وسودانية 24, السابقة وهي تستعرض جمالها بإطلالة جديدة. المذيعة الحسناء والتي فقدت الكثير من وزنها وفاجأت متابعيها بنيولوك جديد, استعانت بأغنية الفنان حسين الصادق, (الله ما يحرمني منك) في الإطلالة التي قامت بنشرها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المذيعة شهد المهندس تستعرض جمالها بإطلالة جديدة على أنغام أغنية الفنان حسين الصادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.