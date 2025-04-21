- 1/2
- 2/2
شكى ضابط بالدعم السريع, من الإهمال الواضح الذي تعرض له منذ إصابته في أحد المعارك مع القوات المسلحة, قبل عدة أشهر.
وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فإن الضابط الذي يحمل رتبة الملازم أول بالدعم السريع, ظهر وهو طريح الفراش بأحد المستشفيات.
وأتهم مكي مسار, قيادات الدعم السريع, بتعمد تجاهله لأنه لا ينتمي لأسرة آل دقلو, على الرغم من إصابته تمت أمام قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد وجه الملازم مسار, رسالة لقائد الدعم السريع, محمد حمدان دقلو حميدتي, قائلاً: (حسبي الله ونعم الوكيل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بعد أن تدهورت حالته الصحية.. ضابط بالدعم السريع يوجه رسالة لحميدتي: (أصيب جسدي أمام عبد الرحيم دقلو ولأنني لا أنتمي للأسرة الحاكمة رموني ولم يتم علاجي بالخارج وحسبي الله ونعم الوكيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.