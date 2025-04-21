مواطنون بقرية “بريمة الجنة” غرب مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان يحتفلون بدخول الجيش السوداني – فيديو

الجيش السوداني احتفل مواطنون بقرية “بريمة الجنة” غرب مدينة الرهد أبو دكنة بولاية شمال كردفان بدخول الجيش السوداني. ودعا الجيش مواطني قرى غرب الرهد بولاية شمال كردفان للعودة الطوعية إلى ديارهم بعد استردادها من الدعم السريع شاهد الفيديو: الجزيرة – السودان

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