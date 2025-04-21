شاهد بالصورة والفيديو.. زواج أسطوري لرجل أعمال سوداني من مواطنته الحسناء بالولايات المتحدة الأمريكية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقطع فيديو من حفل زفاف وصفه المتابعون بالأسطوري لرجل أعمال سوداني, شاب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن زواج رجل الأعمال “كردش”, من مواطنته الحسناء “آلاء”, أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية, مقر إقامة العريس وعروسته. وشهد الحفل الأسطوري حضور عدد كبير من أهل العروسين بأمريكا, إضافة لبعض أبناء الجالية السودانية بالولايات المتحدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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