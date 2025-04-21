مايحدث هذه الأيام في مدينة الضعين يقف شاهداً علي ماسيحدث في دارفور في مقبل الأيام ..

■ المواطنون وأصحاب المصلحة الحقيقية ليس أمامهم خيار غير البقاء في الضعين .. من تربطهم صلات منفعة ومصلحة بعصابات ومليشيات التمرد غادروا المدينة وسحبوا أسرهم تجاه جنوب السودان والدول المجاورة .. ومن تبقي من المواطنين يعلمون أنه لا مصلحة لهم في خوض حرب ضد الجيش الذي تقترب طلائعه من المدينة .. الجيش في طريقه لاستعادة الفرقة 22 ..

■ في موقف غريب وتطور لافت غادرت عصابات المليشيا مدينة الضعين وهنالك أعداد محدودة من العربات والمركبات .. ويتزامن هذا التحول مع حملة في أوساط شباب وطلاب المدينة تطالب بتعزيز فكرة نقل المؤسسات التعليمية إلي ولايات آمنة .. من جهة أخري يتنامي الرفض المجتمعي في الضعين للتحريض الذي تقوده كوادر التنظيمات السياسية المحيطة بالهارب عبدالرحيم دقلو ويواجه وكيل الناظر الفاضل سعيد حملة نقد شرسة لموقفه المساند للمليشيا وهو موقف يتسق مع موقف حزب الأمة الذي ينتمي إليه الوكيل والذي شارك في مؤتمر المليشيا بنيروبي ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد