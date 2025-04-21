بالفيديو.. ملامح الغدر كانت واضحة.. شاهد ماذا كان يدور داخل منزل قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو بالخرطوم قبل يوم واحد من الحرب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لفت إنتباه الجمهور الذي قام بمشاركته على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو المتداول قيل أنه تم تصويره يوم الرابع عشر من أبريل للعام 2023, أي قبل يوم واحدة من الحرب الطاحنة التي شهدتها الخرطوم, وانتقلت بعد ذلك لعدد من الولايات.

https://www.facebook.com/reel/509913455389277

المقطع أظهر تجمع عدد كبير جداً من جنود الدعم السريع, داخل منزل قائد ثاني قوات الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو, بالعاصمة الخرطوم.

وكشف ناشرو المقطع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, عن أن التجمع الكبير لجنود الدعم السريع, يوضح وبشدة ملامح الغدر عند حميدتي, وشقيقه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)