محمد رمضان ينعى الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة

نعى النجم محمد رمضان الفنان الراحل سليمان عيد والذي توفي يوم الجمعة يعد مسيرة فنية طويلة حيث رحل عن عمر يناهز 64 عاما.

وأعرب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حزنه العميق لرحيل الفنان سليمان عيد بعد مسيرة فنية طويلة.

وأضاف «رمضان»: «خالص التعازي لعائلة الفنان الكبير سليمان عيد، فقدنا فنانًا عزيزًا ومحبوبًا من الجميع كان دائمًا يدخل البهجة والسرور على قلوبنا من خلال أدواره المميزة التي لا تُنسى نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل».

يذكر أن سليمان عيد، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 64 عامًا .

المصري اليوم