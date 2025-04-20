- 1/2
- 2/2
نعى النجم محمد رمضان الفنان الراحل سليمان عيد والذي توفي يوم الجمعة يعد مسيرة فنية طويلة حيث رحل عن عمر يناهز 64 عاما.
وأعرب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن حزنه العميق لرحيل الفنان سليمان عيد بعد مسيرة فنية طويلة.
وأضاف «رمضان»: «خالص التعازي لعائلة الفنان الكبير سليمان عيد، فقدنا فنانًا عزيزًا ومحبوبًا من الجميع كان دائمًا يدخل البهجة والسرور على قلوبنا من خلال أدواره المميزة التي لا تُنسى نسأل الله أن يغفر له ويرحمه، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل».
يذكر أن سليمان عيد، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 64 عامًا .
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان ينعى الراحل سليمان عيد بكلمات مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.