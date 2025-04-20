فرار أكثر من 100 نزيل من سجن في تشاد

وقع تبادل لإطلاق النار في سجن قريب من مونغو في تشاد، مما أدى إلى فرار أكثر من 100 نزيل. أسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة ثلاثة آخرين.

أسباب الفرار

– اشتكى السجناء من نقص الطعام قبل أن يثوروا في المساء.

– اقتحم السجناء مكتب مدير السجن للحصول على أسلحة، وحدث تبادل لإطلاق النار مع الحراس.

جهود الاستجابة

– وصل الحاكم إلى مكان الحادث وأصيب خلال تبادل إطلاق النار.

– سيصل وزير العدل إلى مونغو خلال الساعات المقبلة لتقديم معلومات دقيقة حول الحادث.

معلومات عن السجن

– يقع السجن على بعد خمسة كيلومترات شرقي مدينة مونغو.

– تم افتتاح السجن قبل عشر سنوات ويخضع لحراسة مشددة [1].

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