فرار أكثر من 100 نزيل من سجن في تشاد

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وقع تبادل لإطلاق النار في سجن قريب من مونغو في تشاد، مما أدى إلى فرار أكثر من 100 نزيل. أسفر الحادث عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة ثلاثة آخرين.
أسباب الفرار
– اشتكى السجناء من نقص الطعام قبل أن يثوروا في المساء.
– اقتحم السجناء مكتب مدير السجن للحصول على أسلحة، وحدث تبادل لإطلاق النار مع الحراس.
جهود الاستجابة
– وصل الحاكم إلى مكان الحادث وأصيب خلال تبادل إطلاق النار.
– سيصل وزير العدل إلى مونغو خلال الساعات المقبلة لتقديم معلومات دقيقة حول الحادث.
معلومات عن السجن
– يقع السجن على بعد خمسة كيلومترات شرقي مدينة مونغو.
– تم افتتاح السجن قبل عشر سنوات ويخضع لحراسة مشددة [1].
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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