شرطة دبي تلقي القبض على عصابة احتيال تشتري سيارات بشيكات مزورة

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على عصابة احتيال دولية، خدعت عدداً من مالكي السيارات عبر إيهامهم بشراء سياراتهم المعروضة للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، ثم تسديد قيمتها بشيكات مزورة.

ودعت شرطة دبي بائعي السيارات إلى ضرورة الالتزام بأبسط قواعد الأمان في إجراءات بيع وشراء المركبات واستلام المبالغ المتفق عليها نقداً قبل التنازل.

صحيفة الامارات اليوم