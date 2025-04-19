لا حج بلا تصريح : إعلانات الحج عبر مواقع التواصل “احتيال”

في الوقت الذي تبرز بصفة مستمرة تحذيرات سعودية رسمية للراغبين بأداء مناسك الحج من عدم الوقوع في شراك الحملات الوهمية، والتشديد بأهمية التعامل مع القنوات الرسمية، أتاحت السعودية منصة نسك الحج لحجاج الخارج، إذ توفر المنصة باقات لحجاج الدول المستهدفة لضمان تجربة دينية سلسة.

وتعد المنصة الشاملة تحت إدارة وزارة الحج والعمرة، إذ تقدم لحجاج أكثر من 50 دولة باقات تُسهِّل لهم الاختيار من حيث جودة الخدمة والأسعار، طبقاً لموقع “نسك الحج”. ويقول مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أحمد باجعيفر للعربية:” إن أي شخص يرغب التعامل خارج “منصة نسك” يهدد بضياع فرصته في أداء الفريضة”، مشيراً إلى أن الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل “احتيال”.

بينما تحذر السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج من عدم الوقوع ضحايا لحملات الحج الوهمية التي تروج خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، قبض الأمن العام السعودي على نحو 5 أشخاص حتى الآن بسبب ارتكابهم عمليات نصب واحتيال عبر نشر إعلانات “حملات حج وهمية مضللة” تتضمن توفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة.

وفي الوقت الذي تبرز بصفة مستمرة تحذيرات سعودية رسمية للراغبين بأداء مناسك الحج من عدم الوقوع في شراك الحملات الوهمية، والتشديد بأهمية التعامل مع القنوات الرسمية، أتاحت السعودية منصة نسك الحج للراغبين بالحج من الخارج، إذ توفر المنصة باقات لحجاج الدول المستهدفة لضمان تجربة دينية سلسة.

في الأثناء، شددت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته عبر حسابها في منصة “إكس” على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج 2025 على تصريح حج عبر منصة “نسك” بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج (منصة تصريح، والالتزام بالأنظمة والتعليمات للمحافظة على سلامة الحجاج).

لا حج بلا تصريح

البيان ذاته قال إن التأشيرات بأنواعها كافة لا تُخوّل حاملها أداء فريضة الحج ما عدا القادمين بتأشيرة الحج، مشيرة إلى أن محاولة أداء فريضة الحج من دون تصريح تعد مخالفة لأنظمة وتعليمات الحج، فيما أفاد مراسل العربية في مكة المكرمة، أن الأمن العام السعودي يكثف إجراءاته المشددة من أجل حفظ وسلامة رحلة الحج، مشيراً إلى أن الأمن العام يضبط ويلاحق المحتالين على مواقع التواصل الذين يروجون لحملات الحج الوهمية.

منصة تصريح

بذات الخطوة التي أعلنتها وزارة الحج، كانت وزارة الداخلية السعودية أطلقت بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج “منصة تصريح” لإصدار التراخيص والتصاريح التي تخول لحامليها من حجاج الداخل والخارج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال التكامل التقني مع وزارة الحج والعمرة عبر منصة (نسك).

تقول وكالة الأنباء السعودية: “إن المنصة تتيح للعاملين والمتطوعين في أعمال الحج كافة، والمركبات التي تنقلهم، الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع إمكانية استعراض التصاريح عبر التطبيق الوطني الشامل “توكلنا”.

العربية نت