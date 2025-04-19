«مشاعر ولادي بتتأذي بسببكم».. ريهام عبدالغفور تنفعل على المتنمرين على ملامحها – فيديو

ردت الفنانة ريهام عبدالغفور على المتنمرين على مظهرها بطلب التوقف عن تعليقاتهم السلبية، وطالبتهم بعدم التعليق بذلك عبر صفحتها الخاصة ،وذلك بعد نشر مقطع فيديو لها من كواليس مسلسلها «ظلم المصطبة» الذي عرض ضمن موسم رمضان 2025.

كانت قد شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على «تيك توك»، مع الطفلة تيا يوسف، التي قدمت دور ابنتها في مسلسل «ظلم المصطبة» وهما تشاركان في تريند «يعني الدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو»، وظهرت ريهام في المقطع دون مكياج، من داخل «الكرفان».

وكان عدد من متابعيها قد انتقدوا مظهرها وظهور تجاعيد بوجهها؛ وملامح التقدم في العمر معلقين: «كام عمر ريهام عبدالغفور»، «كبرت بسرعة»، «عجزتي يا ريهام»، «كنت بحب جمالها يا مسرع الدنيا والأيام».

وأثارت هذه التعليقات غضب ريهام عبدالغفور، مما دفعها للتعليق على الفيديو: «ممكن تتناقشوا في موضوع اني كبرت وعجزت وشكلي بقي عنده ۷۰ سنة في حتة غير صفحتي عشان مشاعر أولادي بتتأذي لما يشوفوا أن أمهم بيتم التنمر عليها عشان حاجة مش فايدها».

المصري اليوم