أنشيلوتي: هذا أكثر شيء يؤلمني.. وفلورنتينو بيريز يدعمني!

توقع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن يخوض مباراة قوية ضد أتلتيك بيلباو، غدا الأحد، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في المؤتمر التقديمي: “ستكون مباراة شرسة. خاض الفريقان مواجهات منتصف الأسبوع. أهنئ بيلباو على وصوله لنصف نهائي الدوري الأوروبي. إنهم يقتربون أكثر فأكثر من بلوغ النهائي في سان ماميس. نريد مواصلة القتال على لقب الليجا”.

وأضاف: “تحدثت مع اللاعبين والنادي. جميعنا على نفس الخط، كلنا نشعر بالألم بعد الخروج من البطولة التي حققنا فيها أكبر النجاحات. لا يمكن الفوز دائمًا”.

وتابع “لدينا نفس الرؤية، ولا يوجد أي خلاف مع النادي. من يقول إن هناك خلافًا فهو مضلل. الرئيس (فلورنتينو بيريز) يُظهر دعمًا أكبر في هذه اللحظات مما يُظهره حين نفوز. الحقيقة أن كل شيء يُشكك فيه هذا العالم، حتى النادي الذي فاز بـ30 لقبًا خلال 11 عامًا”.

وأكد: “كل شيء ممكن، يجب تقييم المستقبل في نهاية الموسم، ما زلنا ننافس على بطولات مهمة. لدينا نهائي بعد أسبوع، ولدينا أول كأس عالم للأندية في التاريخ بنهاية الموسم. الحديث عن هذا الآن ليس مناسبًا”.

وعن ترشيحه لتدريب منتخب، علق أنشيلوتي قائلا: “سنتحدث عن ذلك في نهاية الموسم”.

وتابع: “أكثر شيء آلمني منذ الإقصاء من دوري الأبطال، التشكيك في نادٍ حقق هذا الكم من البطولات في العقد الأخير يعد مضللاً”.

وأردف: “دوري الأبطال بلا شك هو البطولة الأهم، ليس فقط بالنسبة لمدريد، بل لجميع الأندية. لكن كل شيء آخر يُحسب أيضًا نهائي الكأس، محاولة الفوز بالدوري، وكأس العالم للأندية”.

واستطرد: “لا أريد الحديث الآن عن مستقبلي. سأتحدث عنه مع النادي في نهاية الموسم، وليس معكم. لا أريد الحديث الآن”.

واسترسل: “علينا أن نستعيد الإحساس الإيجابي. علينا أن نستعيد الصلابة في هذا الجزء الأخير من الموسم لأننا استقبلنا الكثير من الأهداف في المباريات الأخيرة”.

وسئل أنشيلوتي “ستتحدث في نهاية الموسم عن مستقبلك، هل سيكون ذلك قبل كأس العالم للأندية أم بعده؟”.. وأجاب: “لا أعلم”.

وأتم: “كانت لدي دائمًا علاقة ممتازة مع النادي وسنحافظ عليها دائمًا. كل ما نقوم به سيكون دائمًا معًا. لن يكون هناك أي نوع من الخلاف أبدًا. القول إن هناك خلافًا بيني وبين النادي هو تضليل للمشجعين”.

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