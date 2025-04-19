أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, المختلفة ضجة غير مسبوقة وأثار جدلاً واسعاً. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر نجم السوشيال ميديا ونجم الإعلانات المعروف “كابوكي” في ضيافة إحدى صديقاته الحسناوات. وأثارت صديقة كابوكي, “وجن” غضب جمهور مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء قصيرة وفاضحة كشفت من خلالها عن مفاتنها الأمر الذي عرضها لانتقادات واسعة من الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفيديو الذي أثار ضجة غير مسبوقة.. حسناء سودانية تستقبل نجم السوشيال ميديا والإعلانات “كابوكي” بأزياء فاضحة كشفت مفاتنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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