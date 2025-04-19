أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, ضجة واسعة وصاحبته ردود أفعال انقسمت ما بين غاضبة وساخرة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع الذي تم تصويره من حفل للفنانة المعروفة توتة عذاب, شهد إقدام شاب على تصرف مثير للجدل. حيث قام الشاب بوضع “الشال” الذي كان يرتديه على رأس الفنانة أثناء تقديمها وصلة غنائية, وزاد الشاب على ذلك برميه أموال من النقطة على رأس المطربة. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال جمهور مواقع التواصل فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة من تجاوب الفنانة مع تصرف الشاب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالقاهرة.. شاب سوداني يغطي المطربة توتة عذاب بــ(الشال) الخاص به ويغمرها بأموال النقطة بالعملة المصرية وتجاوب الفنانة يثير غضب الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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