توقيع مذكرة تفاهم بين شركات نفط روسية وشركات سودانية ببورتسودان

وقعت شركة الراسي للخدمات العالمية الروسية AL RASSI INTERNATIONAL SERVICE (LLC) وشركة زرويج نفط الروسية مذكرة تفاهم مع شركة بشاير لخطوط انابيب البترول اليوم ببورتسودان للتعاون في مجال خدمات البترول وقع عن الشركة إلكسي إيفانيين رئيس مجلس الادارة فيما وقع عن شركة بشاير لخطوط انابيب البترول السودانية المدير العام للشركة بحضور وفد السفارة الروسية وممثل شركة زرويج نفط الروسية.

وعلى ذات الصعيد وقع المهندس محمد عوض الخير وكيل وزارة الطاقة والنفط بالانابة على محضر الاجتماعات مع وفد الشركات الروسية وممثل السفارة بحضور عدد من قيادات العمل بوزارة الطاقة والنفط .

وتناولت الاجتماعات النقاش الفني والاداري للتمهيد للاتفاق النهائي على عدد من الملفات منها الشراكة مع شركة سودابت والاستثمار في قطاع النفط في الاستكشاف والانتاج النفطي والخدمات البترولية مع الشركات الوطنية.

الجدير بالذكر أن وفد الشركات الروسية وصل البلاد منذ اسبوع والتقى بعدد من الوزراء لبحث الفرص الاستثمارية في السودان في عدد من المجالات على رأسها البترول وخدمات البترول.

سونا