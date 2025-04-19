حركة العدل والمساواة: نطالب المجلس بتصنيف ميليشيا الدعم السريع “منظمة إرهابية

قال الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية محمد زكريا فرج الله:

– إدانة مجلس الأمن الدولي لجرائم الميليشيا الإرهابية في الفاشر ومخيمات النازحين يمثل خطوة باتجاه انصاف الضحايا إلا أنها غير كافية في مواجهة كارثة إنسانية ممنهجة ضد المدنيين

– ندعو مجلس الأمن باتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد مرتكبي الجرائم من قيادات الميليشيا والدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تمدها بالعتاد العسكري