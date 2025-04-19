- 1/2
- 2/2
بحث الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس التشادي، محمد كاكا ديبي، في أبوظبي العلاقات الثنائية وسبل تنميتها إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
ورحب محمد بن زايد بالرئيس الضيف والوفد المرافق، منوهاً بالتطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية – التشادية خاصة في المجالات التنموية.
وأكد الجانبان، خلال المباحثات، الحرص على توسيع آفاق التعاون بين الإمارات وتشاد واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن خاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والبنية التحتية وغيرها، بما يخدم التنمية المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.
كما تبادل محمد بن زايد، ومحمد كاكا، وجهات النظر حول التطورات في المنطقة، مؤكدين، في هذا السياق، أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بما يعزز التنمية والازدهار لدول المنطقة وشعوبها – بحسب ما اوردته وكالة الأنباء الإماراتية.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات يلتقي رئيس تشاد في أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.