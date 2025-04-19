خطوة في الإتجاه الصحيح .. الضعين جامعة قومية في ولاية شرق دارفور شأنها شأن كل المؤسسات الحكومية والخاصة التي كانت ولاتزال ملكاً لكل أهل السودان تخدمهم سواسية من مدينة الضعين .. وجامعة الضعين إحدي المؤسسات التعليمية التي أحدثت أثراً نوعياً في مجتمع شرق دارفور .. وكان منتظراً أن يستمر هذا الأثر ويتضاعف لولا جهل الجَهَلة من آل دقلو الذين أشعلوا حرب الكراهية في السودان كله ..

■ انتقال جامعة الضعين لتباشر رسالتها السامية خطوة في الإتجاه الصحيح .. لابد أن تستمر رسالة الجامعة .. وهي رسالة أيضاً للعقلاء من أبناء شرق دارفور عامة ومدينة الضعين خاصة أن ينتبهوا لمستقبل أهلهم .. فليس للمجرم عبدالرحيم دقلو ومن معه من العصابات وقطاع الطرق مايقدمونه لدارفور عامة غير القتل والجهل والتخريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد