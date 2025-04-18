وزير الصحة يبحث مع رجل الأعمال هشام السوباط دعم اولويات مشاريع المؤسسات الصحية

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دعا وزير الصحة ، د. هيثم محمد إبراهيم، خلال اجتماعه مع رجل الأعمال هشام السوباط، بمكتبه في الحجر الصحي ببورتسودان الخميس، إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في إعادة الإعمار ودعم قطاع الصحة، مشيداً بدور رواد الأعمال في تعزيز الصناعة الوطنية، خاصةً في توفير الأدوية،مشيراً إلى أن مبادرة ايدك معانا لي مشفانا تبدأ بسواعد ابناء البلد.
وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أهمية روح التعاضد لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين الواقع الصحي.
كما ناقش اللقاء الوضع الصحي الراهن، الاحتياجات الصحية، ودور القطاع الخاص في دعم الإنشاءات، التأهيل، والمشاريع التنموية، بجانب تحريك شبكة واسعة من رجال الأعمال داخل وخارج السودان لدعم مشاريع الصحة.
وأشاد الوزير بفكرة إنشاء المستشفى السعودي الألماني لما له من أثر في تطوير السياحة العلاجية.
من جهته، أكد هشام السوباط التزامه بدعم القطاع الصحي وفق رؤية وزارة الصحة وخططها الاستراتيجية، مثمناً جهود الوزارة والكوادر الطبية خلال الفترة الماضية كما عبر عن شكره لإشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية إعادة الإعمار، مشدداً على التعاون مع الوزارة لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم عبر مشاريع صحية تشمل الاعادة السريعة لقطاع المستشفيات التي نهبتها المليشيا وتوطين الصناعة الدوائية في المستقبل .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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