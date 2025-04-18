وزير الصحة يبحث مع رجل الأعمال هشام السوباط دعم اولويات مشاريع المؤسسات الصحية

دعا وزير الصحة ، د. هيثم محمد إبراهيم، خلال اجتماعه مع رجل الأعمال هشام السوباط، بمكتبه في الحجر الصحي ببورتسودان الخميس، إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في إعادة الإعمار ودعم قطاع الصحة، مشيداً بدور رواد الأعمال في تعزيز الصناعة الوطنية، خاصةً في توفير الأدوية،مشيراً إلى أن مبادرة ايدك معانا لي مشفانا تبدأ بسواعد ابناء البلد.

وأشار الوزير إلى ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أهمية روح التعاضد لتحقيق الأهداف المشتركة في تحسين الواقع الصحي.

كما ناقش اللقاء الوضع الصحي الراهن، الاحتياجات الصحية، ودور القطاع الخاص في دعم الإنشاءات، التأهيل، والمشاريع التنموية، بجانب تحريك شبكة واسعة من رجال الأعمال داخل وخارج السودان لدعم مشاريع الصحة.

وأشاد الوزير بفكرة إنشاء المستشفى السعودي الألماني لما له من أثر في تطوير السياحة العلاجية.