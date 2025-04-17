الإعيسر: الحكومة على قلب رجل واحد تجاه شكواها ضد الإمارات

اكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ خالد علي الإعيسر، أن الدولة على قلب رجل واحد حول الشكوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي .

وقال في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة الذى نظمته وكالة السودان للأنباء اليوم ببورتسودان بشأن التسريبات الإعلامية من الامارات بضرورة إقامة حكومة مدنية نحن أصحاب الديمقراطية الأولى في افريقيا ، متساءلا هل تستطيع الإمارات أن تجري ديمقراطية لمواطنيها ليختاروا حكامهم حتى نعطيها هذا الامتياز لتعلمنا الديمقراطية. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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