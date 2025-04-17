شبح حمى الضنك يخيم على الخرطوم والصحة تحذر من تفش أوسع

عاد شبح حمى الضنك ليُخيم من جديد على العاصمة السودانية الخرطوم، وسط مخاوف متزايدة من تفشٍّ واسع للمرض في ظل التدهور الصحي والبيئي الذي يعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام 2023.

تجربة مريرة في شرق النيل

في إحدى المحليات الأكثر تأثراً، شرق النيل، روى هشام عبد الله، شقيق أحد المصابين، لـ”العربية.نت” تفاصيل ما وصفه بـ”تجربة قاسية”، قائلاً إن شقيقه عمار (27 عاماً) أُصيب بحمى شديدة وآلام في المفاصل، وتطورت حالته لاحقاً إلى نوبات من الهذيان والدوار. وأضاف عبد الله أن عمار كان يعاني من عجز تام في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، حيث إن المراكز الصحية في المنطقة مكتظة بالمرضى وتعاني من نقص في الأدوية والكادر الطبي. ما اضطر الأسرة للقيام بعلاج شقيقه داخل المنزل باستخدام علاجات بديلة ووسائل تقليدية.

أرقام مقلقة من وزارة الصحة

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة السودانية خلال اجتماع لمركز عمليات الطوارئ عن تسجيل 97 إصابة مؤكدة بحمى الضنك خلال الأسبوع المنصرم، أغلبها في محليات العاصمة، خاصة في مناطق كرري، وبحري، وأم درمان، إلى جانب محلية طويلة في ولاية شمال دارفور. ودعت الوزارة إلى تكثيف الاستجابة الطارئة وتعزيز التنسيق مع الشركاء الصحيين للحد من انتشار المرض وضمان تخفيف الضغط على المرافق الصحية.

بعوضة تنشط نهارا

حمى الضنك هو مرض فيروسي يُنقل عبر بعوضة “الزاعجة المصرية”، التي تنشط خلال ساعات النهار وتتكاثر في المياه الراكدة والمناطق الرطبة.

تتمثل أعراضه في حمى شديدة، وصداع، وآلام في العضلات والمفاصل، وقد يتطور في بعض الحالات إلى نزيف داخلي أو صدمة قد تؤدي إلى الوفاة.

تصاعد لافت في الخرطوم

وفي تصريح خاص لـ”العربية.نت”، قالت الدكتورة أديبة إبراهيم السيد، اختصاصية الباطنية وأمراض الأوبئة وعضوة اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إن العاصمة الخرطوم تشهد تصاعداً مقلقاً في معدلات الإصابة بالمرض.

وأوضحت أن الخرطوم بحري وحدها سجلت أكثر من 46 حالة مؤكدة، إلى جانب انتشار المرض في مناطق شرق النيل ووسط الخرطوم وجنوب الحزام.

وأضافت أن حركة النزوح، وتخزين المياه في أوعية مكشوفة، وتدهور البيئة الصحية نتيجة الحرب، ساهمت في تسارع وتيرة التفشي. كما أشارت إلى أن النقص في الإمدادات الدوائية وعدم توفر الأسرّة الكافية يعرقلان جهود السيطرة على المرض.

تفصيل بالإحصاءات

وبحسب الدكتورة أديبة، فقد بلغ عدد الإصابات المؤكدة في الخرطوم حتى الآن نحو 254 حالة، حيث سجلت الخرطوم بحري 46 حالة، بينما سجلت شرق النيل 73 حالة، وسط الخرطوم، الكلاكلة، وجنوب الحزام 80 حالة، وأم درمان 55 حالة. كما تم تسجيل 13 حالة وفاة.

مخاوف من تفشٍّ أوسع

وحذرت المصادر الطبية من أن استمرار تدهور الأوضاع البيئية وتراجع كفاءة حملات مكافحة النواقل قد يؤدي إلى تفشٍّ أوسع للمرض، خاصة مع بداية موسم الأمطار. وطالبت بتكثيف حملات التوعية المجتمعية وتوفير الدعم العاجل للقطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء المزعج.

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