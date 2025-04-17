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سخر شباب سودانيون, وعبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع, من أفراد الدعم السريع, الذين كانوا يقفون قبل أشهر بجسر توتي, بالعاصمة الخرطوم, قبل هروبهم منه.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد توجه الشباب لنفس المكان, بكوبري توتي, وقاموا بتصوير مقطع فيديو من أعلى الجسر الذي كان يقف فيه “الدعامة”, في وقت سابق.
https://www.facebook.com/reel/2079745229176081
ورقص الشباب بسخرية كبيرة على طريقة أفراد الدعم السريع, وعلى أنغام أغنيتهم الشهيرة التي كانوا يرددونها (يا زهرة أنا في خطر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من نفس المكان الذي كانوا يقفون فيه.. شباب سودانيون يسخرون من “الدعامة” بمقطع من أعلى كوبري “توتي” ويرقصون على طريقتهم وعلى أنغام أغنيتهم الشهيرة (يا زهرة أنا في خطر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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