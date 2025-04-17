بعيدا عن حرق السعرات الحرارية في التمارين الرياضية بالجيم أو بالمنزل على أجهزتك المفضلة، هناك طرق قد تكون مفاجئة مثل حرق الدهون وأنت نائم.

ففي الحقيقة هي أن الجسم يظل يعمل بجد لحرق السعرات الحرارية حتى أثناء النوم، ومن خلال فهم كيف تعمل هذه الآلية سيساعد ذلك على تغييرات باستراتيجية نمط حياة الشخص لتعزيز حرق السعرات الحرارية.

إليك طرق لحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء النوم، وفقًا لما أورده تقرير لدورية “onlymyhealth”.

بناء المزيد من العضلات

العضلات نشطة أيضيًا؛ ما يعني أنها تحرق المزيد من السعرات الحرارية حتى في حالة الراحة، بما في ذلك أثناء النوم. وكلما زادت كتلة العضلات الخالية من الدهون لديك، زاد معدل الأيض الأساسي (BMR)، وهو كمية السعرات الحرارية التي يستخدمها جسمك في حالة الراحة لدعم العمليات الأساسية.

لتعزيز نمو العضلات، يجب دمج تدريبات المقاومة مثل رفع الأثقال أو البيلاتس أو تمارين وزن الجسم 2-3 مرات في الأسبوع. لأن ذلك سيمكن هذه العضلات الإضافية إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى خلال النوم.

لا تتجاهل البروتين في العشاء

تناول البروتين في العشاء فائدة مزدوجة، فهو يصلح ويعيد بناء العضلات ويتطلب طاقة أكبر للهضم مقارنة بالدهون أو الكربوهيدرات – وهو ما يعرف بالتأثير الحراري للطعام.

حاول تضمين حصة بحجم راحة اليد من البروتين الخالي من الدهون، مثل: التوفو أو العدس أو البيض أو الزبادي اليوناني أو الدجاج، في طبق العشاء الخاص بك. يساعد البروتين أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول؛ ما قد يقلل احتمالية تناول وجبات خفيفة غير ضرورية في وقت لاحق من الليل.

حافظ على برودة غرفتك

قد يؤدي النوم في غرفة أكثر برودة إلى زيادة عدد السعرات الحرارية التي تحرقها أثناء النوم.

يستخدم جسمك الدهون البنية لتنظيم درجة الحرارة عندما يضطر إلى العمل بجهد أكبر لتوليد الحرارة.

ولتهيئة بيئة نوم مثالية لحرق السعرات الحرارية، قم بخفض درجة حرارة غرفة نومك إلى 18-20 درجة مئوية، أو قم بتغيير أغطية السرير إلى أقمشة خفيفة الوزن وقابلة للتهوية.

تغيير بسيط يمكن أن يحفز عملية التمثيل الغذائي لديك قليلاً أثناء الليل.

احصل على قسط كاف من النوم

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، واضطراب هرمونات الجوع (الجريلين والليبتين)، وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام في اليوم التالي.

يحافظ النوم الجيد على أداء آلية حرق السعرات الحرارية في جسمك في أفضل حالاتها.

الحصول على 7-9 ساعات من النوم كل ليلة هو الأفضل، قم بتطوير روتين لوقت النوم؛ أطفئ الأنوار، وضع الأجهزة الإلكترونية جانبًا، وربما حتى احتساء بعض شاي الأعشاب قبل النوم.

جرب تمرينا قصيرا قبل النوم

يمكن لتمرين قوة قصير، مثل تمارين القرفصاء أو الضغط أو البلانك، قبل حوالي ساعة من وقت النوم أن يزيد عملية التمثيل الغذائي لديك قليلاً.

ستستمر في حرق السعرات الحرارية بينما يتعافى جسمك من المجهود، حتى عندما تكون في السرير.

حافظ على التمرين خفيفًا وقصيرًا. استهدف 10-15 دقيقة من تمارين القوة منخفضة التأثير التي لن تبقيك متيقظًا للغاية بحيث لا تستطيع النوم.

هذا النشاط البدني البسيط يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي بعد التمرين ويسهم في حرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء النوم بالليل.

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر وبعض الخلطات العشبية على مركبات مثل الكاتيكين والكافيين (بجرعات صغيرة) التي يمكن أن تعزز عملية التمثيل الغذائي لديك قليلاً.

إذا تم تناولها باعتدال ووقت قريب من وقت النوم، فقد تمنح حرق السعرات الحرارية أثناء الليل دفعة.

استمتع بكوب دافئ من الشاي الأخضر منزوع الكافيين أو شاي الأعشاب مثل البابونج مع القرفة بعد العشاء، لتعزيز التمثيل الغذائي دون التأثير سلبًا في جودة نومك.

رغم أن النوم لا يمكن أن يحل محل التمارين الرياضية والنظام الغذائي الصحي في رحلتك نحو إدارة الوزن، فإن دمج هذه الاستراتيجيات الذكية في روتينك اليومي يمكن أن يحدث فرقًا ملحوظًا في حرق السعرات الحرارية على مدار 24 ساعة.

فوشيا