تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من احتفالات (موسم الخُبر) بالمملكة العربية السعودية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أحيت ليلة السودانيين, الفنانة المعروفة حرم النور, التي تغنت بعدد من الأغنيات المعروفة. https://www.facebook.com/reel/968373505469554 وظهر في المقطع المتداول الحكم السعودي, علي القحطاني, المعروف بحبه للسودان, وبعلاقاته مع عدد من المطربين السودانيين. وشارك القحطاني, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, المطربة حرم النور, في أداء الأغنية السودانية الشهيرة (يجوا عائدين). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الحكم السعودي علي القحطاني يغني مع الفنانة السودانية حرم النور الأغنية الشهيرة: (يجوا عايدين) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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