- 1/2
- 2/2
تعتزم إحدى الشركات الناشئة، في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، إطلاق أداة مبتكرة لتشخيص صحة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية اليوم الثلاثاء لوكالة “سبوتنيك”.
وقدّم استوديو ناشئ، بدعم من شركة “سويون” لتنمية الإبداع، تطويرًا مبتكرًا – محلل لصحة الأسنان والفم.
ويمكن استخدام البرنامج بعدة أشكال، كتطبيق جوال، وروبوت منصة “تلغرام”، ومنصة “فكونتاكتي”، ويُقدّم مجموعة من التوصيات للعناية بالأسنان للمستخدم بناءً على صورة فوتوغرافية، وفقًا للجامعة.
ويقوم بوت “تلغرام”، أو تطبيق الهاتف المحمول، بتحليل حالة تجويف الفم بناءً على ابتسامتك وتقدم توصياتها للعناية بالأسنان.
وأوضحت جامعة روستوف-على-الدون، أن الخدمة تعتمد على المنهجية الأصلية لإيلينا ليونتييفا، الأستاذة المشاركة في قسم طب الأسنان والتدريب المتقدم في جامعة روستوف الطبية ومرشحة العلوم الطبية، مدعومة بتقنيات الرؤية الآلية، والتي طُوّرت هذه الطريقة قبل عدة سنوات، وكان الهدف منها تحفيز المرضى على الحفاظ على نظافة الفم.
وصُممت هذه التقنية في الأصل للاستخدام العام، حيث يمكن للطبيب استخدامها للفحص، ويمكن للمرضى أو مستشاري المبيعات في المتاجر المتخصصة استخدامها لاختيار معاجين الأسنان ومنتجات النظافة الأنسب لكل حالة على حدة، كما أوضحت ليونتييفا.
وتهدف خدمة “سمايل سكان”، إلى صحة الفم، والكشف عن علامات الالتهاب، والمراحل المبكرة من التسوس، وما إلى ذلك.
في الوقت نفسه، فهي لا تحل محل الطبيب، ولكنها تساعد في ملاحظة المشاكل في مرحلة مبكرة، مما يجعل التشخيص الأولي في متناول الجميع قدر الإمكان.
وكالة سبوتنيك
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأسنان عن طريق الابتسامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.