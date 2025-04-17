علماء روس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأسنان عن طريق الابتسامة

تعتزم إحدى الشركات الناشئة، في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، إطلاق أداة مبتكرة لتشخيص صحة الأسنان باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسبما أفادت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية اليوم الثلاثاء لوكالة “سبوتنيك”.

وقدّم استوديو ناشئ، بدعم من شركة “سويون” لتنمية الإبداع، تطويرًا مبتكرًا – محلل لصحة الأسنان والفم.

ويمكن استخدام البرنامج بعدة أشكال، كتطبيق جوال، وروبوت منصة “تلغرام”، ومنصة “فكونتاكتي”، ويُقدّم مجموعة من التوصيات للعناية بالأسنان للمستخدم بناءً على صورة فوتوغرافية، وفقًا للجامعة.

ويقوم بوت “تلغرام”، أو تطبيق الهاتف المحمول، بتحليل حالة تجويف الفم بناءً على ابتسامتك وتقدم توصياتها للعناية بالأسنان.

وأوضحت جامعة روستوف-على-الدون، أن الخدمة تعتمد على المنهجية الأصلية لإيلينا ليونتييفا، الأستاذة المشاركة في قسم طب الأسنان والتدريب المتقدم في جامعة روستوف الطبية ومرشحة العلوم الطبية، مدعومة بتقنيات الرؤية الآلية، والتي طُوّرت هذه الطريقة قبل عدة سنوات، وكان الهدف منها تحفيز المرضى على الحفاظ على نظافة الفم.

وصُممت هذه التقنية في الأصل للاستخدام العام، حيث يمكن للطبيب استخدامها للفحص، ويمكن للمرضى أو مستشاري المبيعات في المتاجر المتخصصة استخدامها لاختيار معاجين الأسنان ومنتجات النظافة الأنسب لكل حالة على حدة، كما أوضحت ليونتييفا.

وتهدف خدمة “سمايل سكان”، إلى صحة الفم، والكشف عن علامات الالتهاب، والمراحل المبكرة من التسوس، وما إلى ذلك.

في الوقت نفسه، فهي لا تحل محل الطبيب، ولكنها تساعد في ملاحظة المشاكل في مرحلة مبكرة، مما يجعل التشخيص الأولي في متناول الجميع قدر الإمكان.

وكالة سبوتنيك