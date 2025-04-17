وزير الري يشيد بالعاملين بورشة الميكانيكا والكهرباء بالقرشي في توطين صناعة الإسبيرات

وقف المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية المكلف صباح اليوم ضمن زيارته التفقدية لعدد من أقسام الري بمشروع الجزيرة على الأداء بورشة الميكانيكا والكهرباء بمدينة 24 القرشي.

حيث وقف على الآليات والمخارط والمسبك وجهود العاملين للحفاظ عليها وصيانتها لتأمين إحتياجات الري في كل المشاريع المروية .

وعبر الوزير عن فخره وإعتزازه بالعاملين في الورشة ودورهم في تأمين إحتياجات تشغيل منظومة الري، مؤكداً حرص وزارته لتأمين إحتياجات الورشة ودعم العاملين للإطلاع بدورهم المهم في مسيرة الإنتاج .