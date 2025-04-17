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وقف المهندس ضو البيت عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية المكلف صباح اليوم ضمن زيارته التفقدية لعدد من أقسام الري بمشروع الجزيرة على الأداء بورشة الميكانيكا والكهرباء بمدينة 24 القرشي.
حيث وقف على الآليات والمخارط والمسبك وجهود العاملين للحفاظ عليها وصيانتها لتأمين إحتياجات الري في كل المشاريع المروية .
وعبر الوزير عن فخره وإعتزازه بالعاملين في الورشة ودورهم في تأمين إحتياجات تشغيل منظومة الري، مؤكداً حرص وزارته لتأمين إحتياجات الورشة ودعم العاملين للإطلاع بدورهم المهم في مسيرة الإنتاج .
من جانبه أكد المهندس كمال حمزة الشفيع مدير عام إدارة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية على أهمية الورشة في توطين صناعة الإسبيرات وإحتياجات منظومة الري وصناعة المواسير والصواميل والأعمدة والأبواب، مشيداً بالخبرات التراكمية للعاملين بالورشة وبجهودهم وإخلاصهم لترقية الأداء لتأمين إحتياجات المشاريع المروية والخزانات في السودان .
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الري يشيد بالعاملين بورشة الميكانيكا والكهرباء بالقرشي في توطين صناعة الإسبيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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