“كتاب اردول” .. تاريخ جبال النوبة السياسي والاجتماعي وتاريخ السودان بشكل عام

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تم تجاهل موضوع القومية في الفلسفة السياسية لفترة طويلة، ويعود سبب ذلك إلى اعتبارها من بقايا عصور بائدة. لكن القومية عادت إلى دائرة الاهتمام الفلسفي خلال العقدين الماضيين ابتداء من التسعينات، وذلك جزئيا بسبب الصدامات الحادة والمثيرة للقلق كتلك التي شهدتها رواندا ويوغوسلافيا والجمهوريات السوفيتية سابقا. تتعلق قضية القومية في شكلها العام بتحديد معالم الفضاء بين المجال الإثني–الثقافي (ويشمل الجماعات الإثنية الثقافية أو «الأمم»)، وبين مجال التنظيم السياسي وقد تتجلى النزعة القومية على أسس مدنية أو إثنية أو ثقافية أو دينية أو أيديولوجية، ولا تستبعد هذه الفئات بعضها، فالعديد من الحركات القومية تجمع بين بعض أو كل هذه العناصر بدرجات متفاوتة.

تعتبر قضايا الأطراف والمناطق المهمشة واحدة من عناصر ومعضلات المشكل السّوداني؛ ولكن هل الهوامش كتلٍ صمّاء أم أنها تتفاعل داخلياً وخارجياً بما يحدث وتتأثر وتؤثر على النهج والرؤية لشكل المعضل والاشكال السوداني ومع نمو الحركات والفئات المطلبية الاثنية في السودان يبرز سؤالاً حول الحدود الفاصلة بين مفهوم الوطن ومفهوم القومية.

يستعرض الأستاذ مبارك أردول تاريخ جبال النوبة السياسي والاجتماعي وتاريخ السودان بشكل عام، ويضع تجارب الحركات القومية في جبال النوبة على المشرحة ، والتي شهدت صعوداً وهبوطاً في خطاباتها على مر السنيين الماضية مع تقديم نماذج للانفتاح خارج الأطر الاثنية والمناطقية كتجربة انفتاح الأب فيليب غبوش على كافة قوميات السودان عبر الحزب القومي السوداني. وفي اتجاه آخر نجد قامة أخرى نقلت قضية جبال النوبة أيضا إلى المستوى المنفتح والقومي، وهي شخصية الأستاذ يوسف كوة، الرجل الذي اختار المقاومة المسلحة في إطار الدعوة لسودان جديد عبر تحالف جميع مهمشي السودان، وذلك من خلال انضمامه للحركة الشعبية لتحرير السودان. ويدفع أردول بحجج قوية في إطار دعم المسار الانفتاحي لحل قضية جبال النوبة في إطار إيجاد حلول للأزمة السودانية وأزمة قيام دولة المواطنة والحريات.

يستعرض المؤلف ويوثّق لتجربة الحركات القومية في جبال النوبة، حيث ألقى الضوء على التجارب المتعددة وتحديات مواكبة الراهن السياسي، على المستوى الفكري والتنظيمي والتكتيكي. كذلك يطرح المؤلف أسئلة كثيرة في سياق جبال النوبة تتعلق بتطوير المواقف السياسية والاستفادة من التجارب وكيفية بناء الدول المتعددة أثنياً وعرقياً.

مبارك اردول